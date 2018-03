Veel läinud suvel Eesti korvpallikoondist aidanud Reinar Hallik mängib nüüd kodumaa teises liigas omanimelise korvpallikooli ridades ja püüab selle võimalikult kõrgele aidata.

Eile alustati kaheksandikfinaalidega, Reinar Halliku Korvpallikool/Jõhvi SK alistas võõrsil peetud avamängus KK Viimsi/Kesklinna KK 75:67. 34 minutit mänginud Hallik viskas oma tiimi parimana 19 punkti. "Timmisin vormi nii heaks, et täna kõik kohad valutavad mängust. Täiesti ulme!" sõnas Hallik naljatades portaalile Korvpall24.ee.

"Pärast mängu oli keel vestil ning selg, liigesed ja kõik vanad vigastused andsid korraga tunda. Nagu oleks Eesti koondise kuulsas surmalaagris olnud. Loodan, et kodumängul (peetakse järgmise nädala reedel - toim) leiavad kõik meie fännid tee saali, sest meil on seda toetust vaja. Eriti minul on vaja, et ma kestaks seal väljakul."