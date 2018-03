Inglismaa jalgpallikoondise endine peatreener, rootslane Sven-Göran Eriksson kuulutas, et kui ei täideta üht tingimust, ei võida inglased enam mitte kunagi MM-tiitlit.

"Arvasin 2006. aastal, et peame võitma MMi. Arvasin, et meist tugevamat meeskonda pole maailmas olemas. Väljakukkumine tähendas tohutut pettumust," rääkis Eriksson väljaandele The Offside Rule Exclusives.

Mida soovitab rootslane inglaste praegusele lootsile Gareth Southgate'ile? "Mitte midagi. Aja oma rida, kasuta oma pead. Ära kuula teisi ega loe meediat," kõlas lihtne soovitus.

Erikssoni sõnul on 1966. aastal maailmameistriks tulnud jalgpalli sünnimaa koondise probleemiks suurturniiridel juba aastaid mängijate väsimus - see on tingitud tihedast klubimängude kalendrist: "Inglismaal on MMil head võimalused. Neil on palju uusi, Premier League's hästi esinevaid noori mängijaid. Nad vajavad õnne ja peavad vältima vigastusi. Inglismaa alatine probleem on aga olnud väsimus. Kordan seda jälle: kuni omal maal ei tehta talvevaheaega, ei võida Inglismaa iial MMi."

Eriksson juhendas Inglismaad aastatel 2001-2006, ta tüüris koondise kahel MMil kaheksa parema hulka. 2002. aastal kaotas Inglismaa veerandfinaalis 1:2 hilisemale võitjale Brasiiliale, neli aastat hiljem aga samas staadiumis penaltiseeria järel Portugalile.