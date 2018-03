Sel nädalal peetakse korvpalli Euroliigas 25. vooru mängud. Tänases keskses kohtumises võtab Madridi Real vastu Ateena Panathinaikose ning peab ilmselt läbi ajama oma noore staari Luka Doncicita.

Veebruari viimasel päeval 19aastaseks saanud sloveenia noormees vigastas üleeilsel treeningul reie tagumise külje lihast ning tema osalemine on portaali Eurohoops andmetel kahtluse all. Panathinaikosel on kindlasti üks kadu, Hispaaniasse ei sõitnud tagamees Nikos Pappas.

Ent Realile oleks Doncici puudumine kindlasti valusam löök, mis sellest, et too on viimastes mängudes domineerinud vähem kui hooaja alguses. Hooaja kasulikkusereitingu edetabelit juhtiv Doncic (23,1ga) on seni teinud kaasa kõigis 24 kohtumises. Sloveenia korvpalliliidu värsketel andmetel peab Doncic pidama kahe nädala pikkuse pausi.