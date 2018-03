Ehkki eelmisel kuul marssisid Põhja- ja Lõuna-Korea võistkonnad Pyeongchangi taliolümpia avatseremoonial ühise lipu all, ei näe sedasama homme algaval paraolümpial.

Nüüd on põhjuseks asjaolu, et ühise lipu kujunduses ei jõutud kokkuleppele - sealt puudusid saared, mille üle käib Põhja-Koreal vaidlus Jaapaniga. Jaapan oli eelmise kuu tavaolümpia aegu avaldanud Lõuna-Koreale protesti seoses naiste jäähokiturniiril võõrustajate - kelle võistkonda kuulusid ka poolsaare põhjaosa mängijad - ja Rootsi vahel peetud mängu ajal hallis lehvinud lipuga, millel oli kujutatud ühtset Korea poolsaart ning lisaks vaidlusaluseid saari.

Tegemist on Jaapani meres asuvate saartega, mis on Koreas tuntud Dokdo ja Jaapanis Takeshima nime all. Põhja-Korea paraolümpiamängude delegatsioon teatas, et pole nõus asjaoluga, et Dokdo'd ei ole poliitilistel põhjustel lipul.

Rahvusvaheline paraolümpiakomitee IPC teatas põhjakorealaste nõusmisele vastuseks, et kaks Koread marsivad avamisel eraldi, sest lippu ümber ei vahetata.