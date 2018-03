Täna sängitati mulda nädalavahetusel südame seiskumise tagajärjel ootamatult surnud Fiorentina jalgpallimeeskonna kapten Davide Astori.



Matusetalitusest võtsid osa kõigi Itaalia kõrgliigaklubide esindajad ning Astori mälestuseks oli kiriku ette väljakule kogunenud tuhandeid Fiorentina fänne, kes oma kapteniga hüvasti jätsid, lauldes klubi hümni ja hüüdes "on ainult üks kapten".

This is beautiful



Over 6000 people come together to honor Davide Astori's life 😢



📽️ @official433 pic.twitter.com/zOr4xofU2J