Eesti aja järgi homme varahommikul algaval Mehhiko rallil sõidavad kihlveokontorite arvates esikoha peale Ott Tänak ja Theirry Neuville.



Toyotat rooliv saarlane on pea kõigis portaalides favoriit number üks, ainsana pakub esikohta belglasele Optibet, kus Neuville'i kofitsiendiks on 3,95, Tänakul omakorda 4,05.



Nii Unibet kui ka Paf hindavad Neuville ja Tänaku võiduvõimalusi võrdseteks, koefitsiendiga 3,75. Coolbetis on eestlase koefitsient küll suurem (4,25), kuid seal on teiseks favoriidiks hoopis Ogier (5,50) ning alles seejärel tuleb Neuville (6,00).



Loomulikult on suurema tähelepanu all ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, kelle võidu korral saab raha tagasi 7,5-8 kordselt.