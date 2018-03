Liverpooli jalgpallimeeskonna paremkaitsja Trent Alexander-Arnold peab tänama õnnejumalannat, et ta biitlite sünnilinnaklubi särgi omal ajal selga sai tõmmata.



19aastane pallur jäi Liverpooli skautidele silma treeninglaagris, kuhu tema kool mõned õpilased sai saata. Paraku ei jätkunud kohti kõigile, mistõttu pandi kogu klassi nimed ühisesse mütsi, kust õnnelikud välja tõmmati. Nende seas oli ka Alexander-Arnold.



"Õnneks tõmmati ka minu nimi," sõnas mees intervjuus FourFourTwo'le. "Ma lihtsalt läksin väljakule ja tegin seda, mida alati tegin, ehk mängisin naeratus näol. Treeningu lõpus läks üks skautidest mu ema juurde ja palus mul edaspidi kaks-kolm korda nädalas Liverpooli treeningutel osaleda."



"Tol hetkel oli see lihtsalt järjekordne võimalus, kuid kui selline hetk tuleb, peab sellest kinni haarama," jätkas ta.



19aastane paremkaitsja on tänavu Liverpooli eest platsil käinud 22 korral ning löönud ka kolm väravat.