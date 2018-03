Petter Northugi treeneri Stig Rune Kveeni sõnul võib kahekordset olümpiavõitjat peagi taas suusarajal näha.



"On päris hea võimalus, et Petter osaleb Norra meistrivõistlustel sprinditeates," sõnas Kveen Norra ringhäälingule. "See motiveerib teda, sest ta saaks seal võistelda koos oma venna Eveniga."



"Praegu on ta täie tervise juures, treenib suurel koormusel ja näeb hea välja," jätkas Kveen. Kuigi treener ei välistanud ka Northugi osalemist pikematel distantsidel, kinnitas ta, et põhirõhk pannakse kindlalt sprindidistantsile.



Norra meistrivõistluste teine etapp sõidetakse 4. - 8. aprillini Altas.



Järgmise hooaja osa jäi juhendaja aga kidakeelseks, öeldes vaid, et Northug on tahtmist täis ning soovib kindlasti suusarajale naasta. "Sellest on praegu veel vara rääkida," lausus Kveen konkreetselt.