Venemaa elanike seas läbi viidud küsitluse andmetel usub 47% elanikest, et Pyeongchangi olümpial dopinguga vahele jäänud kaks Venemaa sportlast on tegelikult patust puhtad.



Venemaa sportlastest patustas Pyeongchangis keelatud ainetega curlingumängija Aleksandr Krušelnitski ja bobikelgutaja Nadežda Sergejeva.



1500 inimese seas läbi viidud küsitluses uuriti inimestelt, kas nemad usuvad sportlaste puhtusesse või mitte.



47% inimestest olid kindlad, et sportlased ei tarvitanud dopingut, samal ajal kui 20 protsenti uskus, et atleedid tegid seda tahtmatult. Kõigest kaheksa protsenti venelastest oli veendunud, et sportlased tõepoolest tahtlikult keelatud aineid kasutasid.



Lisaks ilmnes testi käigus, et vaid 66% küsitletutest oli kursis Pyeongchangi olümpia dopinguprobleemidega. 32% polnud sellest aga kuulnudki.