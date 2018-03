Mõnusalt talvine neljapäeva ennelõuna Adaveres, 25 minutit enne Jõgevamaa noorte kiiruisutamise meistrivõistluste algust. Uisuraja äärde veetud kõlaritest mürtsub Anaconda surematu hitt „Ei soovi, et lahkuksid“. Justkui sümboolselt, sest kümned pisikesed uisuhuvilised piidlevad 250meetrisel ovaalil liuglevat olümpiakangelannat Saskia Alusalu palun-uisuta-natuke-veel-nägudega. Taamal mööduvad rekkad, sest liuväli asub otse Tallinn-Tartu maantee veerel.

Ega Adaveres piltlikult öeldes muud olegi, kui jäärada, koolimaja, kauplus, tankla ja bussipeatus. Autoga vurab sealt läbi kiiremini kui jõuab ütelda „Pyeongchangi olümpiamängud“. Asunikke on natuke pealt 500, isegi kuulus tuulik jääb tegelikult aleviku keskusest 1,7 kilomeetrit pealinna poole. Sürreaalne mõelda, et see ongi Eesti kiiruisutamise häll. Aga on. Ja milline veel!

Lapsed vaatasid huviga, kuidas Saskia Alusalu oma lapsepõlverajal ringe mõõtis. Kusjuures, eilne olla tal kolme aasta jooksul maksimaalselt neljas kord Adavere jääl. (Alar Truu)

„Vaadake, kuidas olümpiamängude neljas naine sõidab,“ ütleb võistluse peakorraldaja, raja peremees ja Eesti kiiruisutamise isaks ristitud Väino Treiman (65) uudishimulikele lastele. „Loodan, et saate naudingu ja tulevikus uisutab keegi sama hästi kui Saskia.“

Väino Treiman on juba aastaid Adaveres kõikvõimalike nimedega kiiruisutamisvõistluseid korraldanud, eile ohjas ta Jõgevamaa noorte meistrivõistluseid. (Alar Truu)

Samast Adavere põhikooli tagant, treener Treimani käe alt on tuule tiibadesse saanud nii Alusalu kui ka Marten Liiv, meie teine olümpiauisutaja. Või mis Alusalu ja Liiv, terve taasiseseisvunud Eesti kiiruisutamine elab tillukese Adavere ja väsimatu Treimani kukil. Tema panust on võimatu ülehinnata, ütlevad endised õpilased.