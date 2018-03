Autoralli on kogenud sõitjate ala. Ja pole kogenumat ja edukamat pilooti kui Sebastien Loeb. Teisalt peaks 44aastaselt isegi temal raske hakkama. Eriti olukorras, kus rallikuningas on pikka aega teiste väljakutsetega tegelenud ja tema istumise all olev Citroen pole enam konkurentidest üle. Aga anonüümne viies-kuues koht Mehhiko rallil pole see, milleks prantslane ookeani taha sõitis. Ükskõik, kas ta tunnistab seda või mitte.

Loeb tegi viimati WRC-sarjas kaasa 2015. aastal (täishooaja 2012. aastal) ja võrreldes selle ajaga on muutunud palju. Tema nimekaim Sebastien Ogier on küll endiselt valitsev maailmameister, aga autod on oluliselt võimsamad. Võrreldes rallikrossi, Dakari ralli või turismiautode sarjaga on WRC ikkagi teine tera.

Üheksakordne maailmameister on teinud kõik, mis võimalik, et endalt enne Mehhikot pingeid maha võtta. „Mul pole mingit aimu, kus ma võrreldes teiste sõitjatega olen. Pidage meeles, et tegu on siiski maailmameistrivõistlustega ja teised piloodid pole vahepeal niisama istunud. Tahan vähemal või rohkemal määral konkurentsis püsida,“ rääkis Loeb väljaandele Autosport.

Pidu katku ajal?