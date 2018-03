Pärast Maardu Linnameeskonna 4:1 võitu Rakvere Tarva üle tunnistasid mõlemad osapooled, et oleksid libeda kunstmuru asemel parema meelega sisehallis mänginud.



Maardu kaitsja Deniss Malov Soccernet.ee'le: "Ma ei tea, kelle jaoks sellist jalgpalli vaja on. See pole isegi mitte jalgpall, vaid mingi talvemäng palliga. Kui mängisime esimese vooru sisehallis, siis miks ei saa teist vooru sisehallis mängida?"



Tarva kaitsja Kaarel Saar: "Ma ise küll lootsin, et see mäng toimub hallis. Täna külm temperatuur ei häirinud, aga väljak oli ju jääs ning tegime midagi uisutamise, jooksmise ja palli mängimise vahepealset."