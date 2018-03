Korvpalli Euroliigas sai Madridi Real tabeliseisu silmas pidades üliolulise 92:75 võidu Ateena Panathinaikose üle.



Poolaja ühe punktiga (38:37) võitnud Real pani järgmise käigu sisse kolmandal veerandajal, mis võideti kaheksa punktiga. Luka Doncicita mänginud Real suutis kättevõidetud eduseisu hoida ning lõpusireeni kõlades ilutsesid Madridis kodumeeskonna 92:75 võidunumbrid.



Sloveenia imelapse puudumisel säras võitjate ridades Fabien Causeur, kes kostitas kreeklasi 26 punktiga. Panathinaikose parim oli 23 punkti toonud Mike James.



Võidu muudab hinnaliseks asjaolu, et samade võitude juures loetakse enne just meeskondade omavahelisi mänge, mis tähendab, et novembris kahe punktiga Panathinaikosele kaotanud Realil on nüüd võrdluses Kreeka klubiga väikene edu olemas.









Õhtu teises hilises kohtumises alistas Baskonia võõral väljakul Valencia meeskonna 81:71. Võitjate rünnakumasinat vedasid Marcelinho Huertas 19 ning Johannes Voigtmann 16 punktiga. Kaotajate resultatiivseim oli Fernando San Emeterio 15 silmaga.



Võiduga hoiab Baskonia elus oma play-off unistust. Viis vooru enne põhiturniiri lõppu hoiab Hispaania meeskond 12 võidu ja 13 kaotusega üheksandat kohta. Viimasel kohamängudele viival kohal paikneb hetkel Tel Avivi Maccabi (13-12). Valencial on kirjas 9 võitu ja 16 kaotust.