Korvpalli Euroliiga 25. voor lõpeb täna peetava nelja mänguga, keskses kohtumises võtab Kaunase Žalgiris vastu Istanbuli Fenerbahce. Leedu esiklubi asub neljandal kohal, Türgi hiid jagab teist positsiooni.

Meeskondi lahutab kaks võitu (vastavalt 15 ja 17). Žalgiris teab sedagi, et jälitajad hingavad kuklasse, eile õhtul sai mõjusa 15. võidu ka Madridi Real, kes suutis Luka Doncicita mängida 92:75 üle Ateena Panathinaikose.

Fenerbahce kuulus peatreener Željko Obradovic kiitis eile Leetu jõudes oma Žalgirise kolleegi Šarunas Jasikeviciuse tehtavat tööd. "Võib-olla kedagi teist üllatavad Žalgirise tulemused. Aga mitte mind. Žalgiris mängib sel aastal väga hästi," vahendas Obradovici sõnu portaal 15min.

Nende meeskondade esimese ringi kohtumise Istanbulis võitsid leedulased, kes soovivad koduse täismaja ees edu korrata. "Tuleb raske mäng. Teame, et saal on välja müüdud ja atmosfäär on hea. Meie mängijatele on tegemist hea võimalusega näidata, milleks ollakse suutelised," lisas Obradovic.

Täna mängivad veel Moskva CSKA - Malaga Unicaja, Pireuse Olympiacos - Bamberg ja Barcelona - Belgradi Crvena Zvezda.