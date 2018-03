Naiste 7,5 km Kontiolahti MK-etapil läks! Eestlannasid stardis kaks: Tuuli Tomingas ja Regina Oja, Meril Beilmann on kahjuks haigestunud.



Only a few moments until the start of the women's sprint in #KON18 👌🇫🇮 pic.twitter.com/Wj6ATz1mfh