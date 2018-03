Kui kiired oleks Eesti suurimad jalg- ja korvpallistaarid ralliauto roolis? Raske öelda, kuid Õhtuleht üritab "Coolbeti Täheralli" abil selgusele jõuda. Spordisaadete "Kolmas poolaeg" ja "Viies veerandaeg" külalised istuvad edaspidi rallitooli ning läbivad konsoolimängus Ott Tänaku mulluse Fordiga ühe kiiruskatse kuulsalt Soome rallilt. Õhtuleht peab tabelit ning nii selgub vastus ülitähtsale küsimusele - kes on kõige kärmem?



Katsejäneseks osutus Eesti jalgpallikoondislane, kahe hooaja vahel Tallinna Levadiast Nõmme Kaljusse siirdunud Rimo Hunt. Mees tunnistas, et tema kokkupuuted PlayStationiga on olnud väga pinnapealsed. Kuidas ta hakkama sai? Vaata videost!



TABEL

1. Rimo Hunt 2.55,919