Suvel jalgpalli MMile sõitvate koondiste esindajad käivad Venemaal treeningutingimustega tutvumas ja omale baase valimas. Inglismaa, Lõuna-Korea ja Kostariika esindajad soovivad oma tiimi treeningväljakuid ümbritseda kuue meetri kõrguse taraga.

Seejuures hakkavad kõik nimetatud koondised baseeruma Peterburi lähistel. Peterburi ehituskomitee kõrge ametniku Sergei Klimovi sõnul vaetakse oma võimalusi. "Vastava pöördumise esitas meile MMi korralduskomitee, et harjutusväljakud oleksid võõraste pilkude eest kaitstud. Samas ei kuulu see FIFA nõudmiste paketti. Vaatame, millised on nii kõrge tara püstitamise võimalused. Praegu on nende kolme baasi väljakud ümbritsetud kahe meetri kõrguse aiaga," rääkis Klimov agentuurile TASS.