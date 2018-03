Kui vaadata mängijaid nagu Mario Balotelli, Joey Barton ja Serge Aurie tegemas rumalusi nii väljakul kui ka väljaspool, võiks arvata, et jalgpalluritel on mõistuse asemel lihased.

Vähesed teavad, et endine Southamptoni, Crystal Palace’i ja West Ham Unitedi jalgpallur ja peatreener on lõpetanud Hertfordshire ülikooli lennundusinseneeria alal ning ka töötas antud valdkonnas. 2016. aastal jõudis meediani aga info, et Dowie on jalgpallikarjääriga hüvasti jätnud ning asus ettevõttesse Go To Surveys tööle müügijuhina.

9. Steve Harper – sotsiaalteaduste kraad

Steve Harper, kes on 20-aastase jalgpallikarjääri jooksul võtnud osa 157 Inglise kõrgliiga mängust, omab samal ajal ka sotsiaalteaduste kraadi ning lisaks on ta FA täieõiguslik kohtunik.

Steve Harper (paremal). (Lee Smith)

8. Clarke Carlisle – kraad matemaatikas

Endine Watfordi ja Burnley kaitsemängija kuulutati ühes teleshows Inglismaa kõige targemaks jalgpalluriks. Ta on lõpetanud Balshaw’s Church of England keskkooli, kus oli priimuseks. Edasi läks ta õppima kõrgemal tasemel matemaatikat ja poliitikat Ealing, Hammersmith and West London kolledžisse. Lisaks on tal kraad Staffordshire’i ülikoolist.

7. Nedum Onuoha – informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Endisel Manchester City kaitsjal on ette näidata 10 GCSE’d ja õpingud nii informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogias kui ka äris.

6. David Wetherall – kraad keemias

Endine Leedsi ja Bradfordi poolkaitsja lõpetas 1992. aastal Sheffieldi ülikooli lausa aukirjaga. Ta oli omal ajal esimene nii kõrgelt haritud jalgpallur Inglise kõrgliigas.

5. Duncan Watmore – kraad majanduses

2015. aastal lõpetas Sunderlandi keskmängija aukirjaga Newscastle’i ülikooli.

4. Frank Lampard

Inglise jalgpalli legend ja Chelsea parim väravalooja, kes on oma klubile toonud 648 mängust 211 väravat sai 2012. aastal IQ testis üle 150 punkti, mis tõstab ta 0,1 protsendi elanikkonna hulka, keda peetakse kõige intelligentsemateks. Enne professionaalse jalgpallurikarjääriga alustamist saavutas Lampard 12 GCSE’d, mille hulgas ka maksimumhindele saadud ladina keele eksam.

Frank Lampard. (PATRIK STOLLARZ)

3. Juan Mata – kraad spordis ja finantsis

Juan Mata on tõeline multitalent. Lisaks sellele, et ta mängib korraga kahes meeskonnas (Manchester United’is ja Hispaania rahvusmeeskonnas), on tal ette näidata ka kraad sporditeaduses ja finantsis.

2. Andrei Aršavin – kraad moedisainis

Andrey Arshavini on peetud üheks huvitavaimaks talendiks Euroopa jalgpallis ja seda juba ajast, mil ta liitus Arsenaliga 2009. aastal. Vene päritolu jalgpallur õppis Peterburis moedisaini ning tal on kodumaal isegi oma rõivabränd. Ta on kirjutanud ka kolm raamatut, millest üks on “555 küsimust ja vastust naiste, raha, poliitika ja jalgpalli kohta”.

Andrei Aršavin. (STEFAN WERMUTH)

1. Seyi Olofinjana – keemiainseneri kraad

Enne Euroopasse kolimist lõpetas nigeerlasest jalgpallur kodumaal oma bakalaureuseõpingud keemiainseneri alal. Sellest polnud aga veel küllalt ning mees astus Inglismaal oma jalgpallurikarjääri kõrvalt Aberdeeni ülikooli magistrikraadi omandama.

***

Inglise kõrgliiga otseülekanded sel nädalavahetusel Viasat Sport Balticus ja Viaplays

Laupäeval, 10. märtsil

14.20 OTSE Manchester United-Liverpool

19.20 OTSE Chelsea-Crystal Palace

Pühapäeval, 11. märtsil