Laskesuusatamise Kontiolahti MK-etapi naiste 7,5 km sprindidistantsi võitis valgevenelanna Darja Domratševa (31) ajaga 20.56,8.

Domratševale tõi hooaja kolmanda etapivõidu päeva kiireim suusaaeg. Lasketiirudes tegutses ta parematest aeglasemini ning tegi püstitiirus ka ühe eksimuse.

Imenapilt ehk 0,5 sekundiga jäi võiduta sakslanna Franziska Hildebrand, kes tabas kõik 20 lasku. Poodiumi kolmandale astemel võitles end itaallanna Lisa Vittozzi (1; +5,5), kes oli lasketiirus päeva nobedaim naine.

