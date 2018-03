Järgmise ehk kogu ralli kolmanda katse järel tõdes soomlane: "Meil on probleeme mootoritemperatuuriga. Peame olema ettevaatlikud ega saa praegu tulemuse peale sõita. Peame tegutsema targalt, et mitte mootorit läbi küpsetada."

Latvala tegi otsa lahti juba tänase päeva esimese katse järel, kui lausus ralliraadiole: "Esimesel lõigul töötas mootor suurepäraselt, kuid seejärel tundsin, et jõud rauges. Mootoritemperatuur tõusis, aga mitte nii palju nagu eelmisel aastal. Võib-olla saan ise paremini sõita."

Äsja lõppenud neljanda katse järel oli soomlaste mantra sama ning pisut avanes ka eestlane, kes ütles: "Meil on sama auto, seega arvan küll, [et meil on sama probleem]. Proovin seda kontrolli alla saada. Kanname mootori eest hästi hoolt."