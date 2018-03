Eesti parim rallipiloot Ott Tänak rääkis pärast 5. kiiruskatset ja enne hoolduspausi sellest, kuidas ta ülekuumeneva mootoriga toime tuleb.

"Üritan sel mitte lasta oma rütmi segada," lausus eestlane WRC ametlikule kanalile. "Annan endast parima, aga ilmselgelt ei saa ma ALSi (turbomootoriga seotud viivitusevastane süsteem - toim.) kasutada, seega on päris keeruline sõita.

Selle süsteemi ülesanne on hoida turbos rõhku siis, kui ma jala gaasilt tõstan. Et kui ma jälle pedaali vajutan, on kohe jõud olemas. Ilma ALSita sõidan nagu tänavasõiduautoga. Tuleb päris kaua oodata, et jõud tagasi taha tuleks. Aga täisgaasil sõites on meil ka täisjõud, nii et olukord on keeruline, kuid saame hakkama."

Tänakus sõnul oleks eriti oluline pooletunnise teeninduspausiga leida lahendus ülekuumenemismurele. "Näis, kui palju me reaalselt teha saame. Usun, et poisid annavad endast parima. Ükskõik, mis tingimused pärastlõunal on, peame üle elama, endast parima andma ja olukorraga hakkama saama."

Viie kiiruskatse järel hoiab Tänak neljandat kohta, kaotust liider Dani Sordole on 21,4 sekundit. "Mul on autos isegi parem tunne kui eelmisel aastal, nii et naudin sõitmist."