Kätte on jõudnud laupäev, mis tähendab, et aeg on jälle põnevatel spordisündmustel kätt pulsil hoida. Ott Tänaku tegemistel Mehhiko rallil saad jälgida SIIN, kuid sporti tehakse ka mujal maailmas.



Talisportlased paiknevad hetkel Oslos ning meie meestest on võistlustules Karl-August Tiirmaa ja Kristjan Ilves. Laskesuusatajad sõidavad täna Soomes Kontiolahtis erinevaid teatesõite.



Lisaks pannakse täna pall mängu nii Inglismaa kõrgliigas kui ka Eesti meistrisarjas. Albionimaal lähevad kell 14.30 vastamisi Manchester United ja Liverpool, Maarjamaal saab aga näha, kuidas Narva Trans pealinnaklubidele (Nõmme Kalju) vastu saab.



Lisaks saab koduses korvpalliliigas näha Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli vastasseisu ning õhtul, umbes kella 21 paiku astub Indian Wellsi tenniseväljakutele ka Anett Kontaveit. Meeldivat jälgimist!