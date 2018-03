Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid Mehhiko ralli esimese täiespika võistluspäeva kolmandal kohal, kaotades liider Dani Sordole 11 sekundiga. Nende vahele mahub veel ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.



"Kokkuvõttes on olnud meie jaoks hea päev," sõnas Tänak Toyota meeskonna pressiteates. "Olen esmakordselt selle autoga kruusa peal, seega on olnud väga palju õppida. Temperatuur on siin väga kõrge. Hommikul pidime kihutades seda kogu aeg silmas pidama, kuid meeskond tegi rallipargis autol paar väga head muudatust.



"Pärastlõunal suutsin autost rohkem välja pigistada. Meie stardipositsioon polnud ehk nii hea kui ralli liidritel, kuid suutsime ikkagi nendega vahet vähendada. On olnud ilus algus ja selle najalt on hea homme edasi minna," lausus eestlane.



ÜLDSEIS PÄRAST ESIMEST TÄISPIKKA PÄEVA: