Kolme aastase vahe järel taas autoralli MM-etapiks WRC masina rooli istunud Sebastien Loeb on näidanud Mehhikos enneolematut kiirust, noppides esimesel täispikal võistluspäeval kaks katsevõitu ning hoides üldarvestuses Dani Sordo järel teist kohta.



"Kokkuvõttes on ilmselgelt tegemist olnud väga hea avapäevaga," võttis prantslane senise võistluse kokku. "Ma ei osanud enne rallit midagi oodata. Arvestades, et me ei jää hetkel liidrist üldse palju maha ning oleme teised, siis olen väga rahul, et suudan pärast kuue aastast pausi [Loeb võistles Mehhikos viimati 2012 - toim.] Mehhiko pinnal sellist kiirust näidata.



"Üritame kiirust hoida, kuid tean juba ette, et see ei saa lihtne olema. Tänak on mul kohe kannul ja me kõik teame, kui osav on ta kiirete katsete läbimisel," sõnas Loeb.



RALLI ÜLDARVESTUS PÄRAST ESIMEST TÄISPIKKA PÄEVA: