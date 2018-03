Toyota meeskonna jaoks kulges Mehhiko ralli esimene täispikk võistluspäev suuremas osas halbade uudiste valguses. Ainsaks päikesekiireks oli Ott Tänaku hea sõit.



Hommikul kurtsid kõik Toyota mehed, et nad on sunnitud võitlema ülekuumeneva mootoriga. Kuigi rallipargis saadi see mure lahendatud, ei tähendanud see, et edasi kõik lepase reega läheks.



Esapekka Lappi ralli lõppes 7. katsel, kui soomlane sõiduvea tõttu rajalt välja libises. Jari-Matti Latvala võistluse rikkusid akuprobleemid. Seega on ainsana kõrges konkurentsis veel Ott Tänak, kes läheb järgmisele võistluspäevale vastu kolmandalt positsioonilt.



"Ott on sõitnud suurepäraselt," sõnas tiimipealik Tommi Mäkinen. "Ta on keerulistes oludes väga targalt sõitnud ja autost maksimumi välja pigistanud. Arvestades, millist kiirust suutis ta oma stardipositsioonilt täna näidata, on meie väljavaated homse osas väga head, kui ta veel tagapool alustab."



"Kahju, et Jari-Mattit selline probleem tabas, kuid kindlasti naaseme homme rajale ning loodetavasti saame siit veidi punkte kaasa haarata. Olgugi, et ta teise masinana rajale pääseb," jätkas ta.



"Esapekka jaoks on väga keeruline esmakordselt Mehhikos võistelda, kuid positiivne on, et nii nemad kui ka auto on terve, mis tähendab, et saame nad homme taas rajale saata, et kogemusi koguda," sõnas soomlane.



RALLI ÜLDSEIS PÄRAST 10. KATSET: