Ragnar Klavani koduklubi FC Liverpool sõidab täna jalgpalli Inglismaa kõrgliiga raames külla Manchester Unitedile.



"Selle mängu tähtsustamiseks pole tarvis jalgratast leiutada, minu arvates on see üleüldse suurim vastasseis jalgpallis," sõnas Klopp mängueelsel pressikonverentsil. "Ma ootan selliseid kohtumisi alati. See tõotab tulla väga keeruline mäng, peame kogu mängu olema 100% keskendunud või isegi veidi rohkem."



Kui jutt läks mängu taktikalisele osale küsiti sakslaselt, kas ta eeldab, et United tuleb nende vastu kaitsva lähenemisega ehk "bussi parkima"?



"Ma ei kasutaks seda terminit," sõnas Klopp. "Mul pole probleemi, kui nad kaitsvalt peale tulevad. Jah, inimesed üritavad välja tuua, et nemad mängivad nii [kaitsvalt] ja meie naa [ründavalt], kuid kokkuvõttes tahame mõlemad võita ja selle saavutamiseks on jalgpallis erinevaid meetodeid."



Manchester Unitedi ja Liverpooli kohtumine algab täna kell 14.30.