Kahevõistleja Kristjan Ilvese võistlusnädalavahetus Oslo MK-etapil sai läbi enne kui see õieti alatagi jõudis, sest kohtunikud võtsid ta enne hüppevõistlust rajalt maha.



Ilvesele sai saatuslikuks nõuetele mitte vastav suusakombinesoon.



"See on täielik jama," põrutas treenerist isa Andrus Ilves. "Hüppasime sama kombinesooniga Seefeldis, Hakubas ja olümpial ning kõik oli korrektne. Paraku on reeglid sellised, et kui öeldakse, et kombinesooni mõõdud pole õiged, ei saa isegi protestida."



"Nüüd läheme Trondheimi, teisipäeval-kolmapäeval on seal võistlus. Kristjan hüppab ikka sama kombinesooniga," lisas Andrus.



