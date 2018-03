M-Spordi meeskonna rallisõitja Elfyn Evansi Mehhiko ralli sai otsustava põntsu 4. kiiruskatsel, kus mees tegi suurel kiirusel avarii, mis päädis üle katuse rullumisega.

Evans ja tema kaardilugeja Daniel Barritt läbisid nii tolle katse (kaotasid üle kahe ja poole minuti aega) kui ka järgmise, ent hoolduspausi ajal andis M-Sport teada, et mehed ei tule enam sel päeval (eile - toim.) starti.

"Probleem on Daniga, kelle viisime peapõrutusega haiglasse," lausus tiimi boss Malcolm Wilson.

Kusjuures auto ise sai suhteliselt vähe kannatada, mis üllatas ka Evansit ennast.

Damage to @ElfynEvans @MSportLtd Firsta at the end of Stage 4 Ortega after a 6th gear spin @RallyMexico @OfficialWRC #WRC #RallyMexico pic.twitter.com/FKYYPn8XwC