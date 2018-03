Mehhiko ralli tänane päev algas eestlaste jaoks kurvalt, sest 11. kiiruskatsel kadus Ott Tänaku ja Martin Järveoja Toyotalt võimsus ning mehed kaotasid katse kiirematele ligi kolme minutiga.

"Ei tea, milles probleem. Meil on umbes 20 hobujõudu," ütles Tänak ralliraadiole. Mõned minutid hiljem ilmus Twitterisse ametlik teade, et eestlased katkestasid. Loodetavasti naastakse homme siiski rajale, sest punktikatselt on võimalik olukorda veidi parandada.