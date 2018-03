Laskesuusatamise Kontiolahti MK-etapp jätkus täna segateatevõistlustega. Kõigepealt võisteldi kaasahaaravas paarissprindis, kus Eestit esindasid täna Regina Oja ja Kalev Ermits. 16. koha saanud duo kaotas võidu võtnud Prantsusmaale ligi kahe ja poole minutiga, varupadruneid tuli kasutusele võtta 12.

Võidukas Prantsusmaa duo oli täna rajal koosseisus Anais Chevalier ja Antonin Guigonnat, kes seadsid võiduajaks 33.29,1. Hõbemedali sai kaela️ Austria (Lisa Theresa Hauser ja Julian Heberhard, +2,4). Poodiumi kolmanda astme hõivas täna️ Norra tiim koosseisus Marte Ölsbu ja Johannes Thingnes Bö. ️

Veidi hiljem toimunud kaasahaarava segateatesõidu võitis ajaga 1:15.08,3 Itaalia võistkond. Hõbemedalitega läks koju napilt esikohast ilma jäänud Ukraina tiim, pronksikarva medalid kuulusid aga Norrale.

Eesti kvartett koosseisus Regina Oja, Tuuli Tomingas, Kalev Ermits ja Kauri Kõiv teenisid 15. koha (+4.13,6; 0+8).

Regina Oja rääkis pärast oma võistlust ERR-le, et kuigi andis tunda, et üks võistlus oli all, siis enesetunne oli parem kui esimesel võistlusel. “Nagu näha oli, ei pruugigi see kõige halvem olla. Teisel võistlusel oli kindlasti parem enesetunne kui hommikul. Tuli end kokku võtta ja heastada need vead, mis esimesel võistlusel tehtud sai,” rääkis Oja.