Mehhiko ralli 11. kiiruskatse järel ütles Ott Tänak ralliraadiole, et tema Toyota sõidab umbes 20 hobujõuga. Veidi hiljem tuli ametlik teade eestlase katkestamisest.

Nüüd selgitasid Tänak ja meeskonna juht Tommi Mäkinen täpsemalt, mis ikkagi juhtus. "Kõik oli üsna hästi. Katsed sobisid autole ja tundsin end mugavalt, kuid järsku kadus võimsus ära. Hiljem saime teada, et probleem oli turboga. Selline on sport. Mul on hea meel, et suutsime konkurentsivõimelised olla," rääkis Tänak.

Mäkinen lisas: "Juhtunu oli kummaline: turbo ütles lihtsalt üles. Asume asja uurima."

Ilmselt naaseb Tänak rajale juba pühapäeval, et punktikatsega MM-sarja üldseisu veidi parandada.

Kümnenda kiiruskatse järel hoidis Tänak kolmandat kohta ja kaotas liidrile 11 sekundiga.