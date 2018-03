Hollandi jalgpalli kõrgliigas võitis Karol Metsa koduklubi Breda võõral väljakul 2:0 ADO Den Haagi ja tabelis hoitakse 13. kohta.

13 000 pealtvaataja ees peetud matši asus Breda juhtima 18. minutil, kui skoori tegi Mounir El Allouchi, 39. minutil realiseeris penalti Thierry Ambrose. Mets kuulus algkoosseisu ja viibis väljakul lõpuvileni.

Vigastusest taastunud eestlane naasis algkoosseisu veebruari alguses, kui mängis Ajaxi vastu ühe poolaaja poolkaitsjana, Breda kaotas 1:3. Järgnevates matšides on Metsa taas keskkaitsjana kasutatud ja eestlane on pidevalt saanud kirja 90 minutit. Breda on neist mängudest võitnud kolm, viigistanud kaks ja kaotanud ühe.

Hooaega kehvalt alustanud Breda on väljalangemistsoonist kuue punkti kaugusel, esikümme jääb kaheksa punkti kaugusele.