Kuigi Tourcoing kaotas kaks esimest geimi, näidati Juhkami sõnul ka alguses head mängu. "Tegime asju üsna korrektselt, sest ka vastased olid mingites elementides suhteliselt hädas. Meie mänguplaan tegelikult toimis, kuid andsime ära mõned lihtsad punktid. Seetõttu need esimesed kaks geimi teisele poole läksidki. Mängisime samamoodi edasi ja meie vastuvõtt muutus ajapikku kindlamaks."

Nurgaründaja sõnul sai otsustavaks, et kohe mängu alguses saadi vastaste diagonaalründaja, Prantsusmaa koondislane Stephen Boyer kinni ning mees ei leidnud kuni matši lõpuni mängukindlust. "Täna oli meie diagonaalründaja see, kes asja ära otsustas."

Juhkami ise vahetati teise geimi keskpaigas pingile ning hiljem käis ta väljakul vaid servimas. Poolfinaalis Stade Poitevin Poitiers' vastu oli aga just eestlane üks põhitegijatest, tuues omade kasuks 17 punkti.

Kas finaali võidu järel on üldse võimalik, et seekordne isiklik panus jääb veidi kripeldama? "Mingil määral ikka, kuid minu jaoks on kõige olulisem, et meeskond võidab. Minu parimad mängud jäid varasemasse faasi. Peaasi, et jõudsime finaali ja võitsime, igas mängus olid erinevad sangarid. See on suur meeskonna võit."

Kas ja millal toimub suurem tähistamine? "Täna sõidame koos toetajatega kodulinna ja homme tuleb suurem pidu."

Tegemist pole esimese eestlase triumfiga Prantsusmaal: 2012. aastal tulid Rennes`i ridades karikavõitjaks Keith Pupart ja Raimo Pajusalu.

Tourcoing' teekond karikavõiduni:

Conflans-Andresy-Jouy VB - Tourcoing 0:3

Tourcoing - Montpellier 3:1

Mende Volley Lozere - Tourcoing 0:3

Poitiers - Tourcoing 2:3