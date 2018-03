Eesti rallipaar Ott Tänak ja Martin Järveoja jäid olude sunnil Mehhiko ralli kolmandal võistluspäeval pealtvaatajateks, pärast seda, kui nende Toyota masina turbo üles ütles.



"Hommikul tundus kõik väga hea olevat. Pidamine oli tunduvalt parem kui avapäeval ja see sobis meile. Sellel [11.] katsel keerasin ma ühe koha peal valesti ja kaotasin ligi kümme sekundit, kuid sellegipoolest üritasime head kiirust näidata. Siis, seitse kilomeetrit enne lõppu, ütles turbo lihtsalt üles ja olimegi sunnitud katkestama," sõnas Tänak Toyota meeskonna pressiteates.



"Kahjuks on see ralli osa, kuid mul on hea meel, et suutsime oma esimesel kruusarallil konkurentsivõimelised olla. Homme läheme endast parimat andma, punktikatselt oleks tore natukene punkte korjata."