Holmenkolleni naiste 30 km sõidu lõpplahendus:

Watch again Marit Bjoergen 🇳🇴 as she wins her 7th 30 km at the famous Holmenkollen! Jessie Diggins 2nd 🇺🇸 and Ragnhild Haga 3rd 🇳🇴 @hkskifestival #fiscrosscountry pic.twitter.com/cAfXtgJzsS