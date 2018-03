FC Barcelona superstaar Lionel Messi pidi eile oma koduklubi mängu televiisori vahendusel jälgima, kuid vaevalt, et see teda reaalsuses morjendas.



Nimelt sai 31aastane argentiinlane eile kolmandat korda isaks. 10. märtsil saabus siia ilma väikene Ciro. Messi postitas Instagrami foto, kus sõnas, et kogu sünnitusprotsess läks väga hästi ning ema ja pisipõnn on täie tervise juures.

Messi abiellus oma lapsepõlvekaasa Antonella Roccuzzoga mullu suvel. Varasemast on neil peres kaks last, Thiago (sünd. 2012) ja Mateo (sünd. 2015).

A post shared by antonella roccuzzo (@antonella_roccuzzo) on Mar 10, 2018 at 12:17pm PST



Samal ajal tegid tema meeskonnakaaslased FC Barcelonast talle ilusa kingi, alistades Hispaania kõrgliigas Malaga 2:0.