Mehhiko ralli on Toyota meeskonna jaoks kulgenud murepilve saatel. Juba ralli avapäeval kimbutas nende masinaid ülekuumenemine ning tagatipuks olid nii Jari-Matti Latvala (akuprobleemid) kui ka Esapekka Lappi (sõiduviga) sunnitud katkestama. Eile lõppes ka Ott Tänaku Toyota hoog, kui masina turbo lihtsalt üles ütles.



"Mehhiko ralli on meie meeskonna jaoks väga nõudlik olnud," sõnas tiimipealik Tommi Mäkinen. "See, mis Otiga täna hommikul juhtus, oli kõigi jaoks väga suur pettumus. Ta oli heal positsioonil, et ralli võidu eest võidelda. Peame sellest olukorrast lihtsalt õppima ja edasi liikuma."



"Oti esitusest on võimalik väga palju positiivset kaasa haarata. Kindlasti on tal veel väga palju arenemisruumi, kuid fakt, et ta oma esimesel kruusarallil sellist kiirust näitas, on tulevikku silmas pidades väga paljulubav," jätkas ta.



"Jari-Mattil mängis täna karuteene kindlasti kehv stardipositsioon, kuid sellegi poolest peaks ta suutma meile veidi punkte tuua. Esapekka jätkab õppimist," sõnas Mäkinen lõpetuseks.