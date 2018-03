Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb tunnistas, et tegi vale otsuse, kui hakkas koos kaardilugeja Daniel Elenaga 14. kiiruskatsel pärast rehvi purunemist ratast vahetama.



Prantslane kaotas rehvivahetuse tõttu üle kahe ja poole minuti. Samas, Dani Sordo, kes samas kurvis oma rehvi ära lõhkus, sõitis katkise rehviga edasi ning kaotas finišis vaid 30 sekundit.



"Tegin valesti, et otsustasin rehvi vahetada. Ma ei teadnud täpselt kaua need rehvid vastu peavad ning tegin vale otsuse," sõnas Loeb. "Mu instinkt osutus valeks. Võib-olla on see rallikrossist tingituna. Igal juhul oleksime edasi sõites märksa vähem aega kaotanud, aga läks nii."



Sellegipoolest hoiab legendaarne prantslane enne viimast võistluspäeva viiendat kohta, kaotades liider Sebastien Ogier'ile 2.19.