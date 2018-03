Korvpalliliigas NBA on sisuliselt aamen kirikus olnud see, et San Antonio Spurs jõuab Gregg Popovichi juhendamisel play-off'i. Viimati jäi viiekordne NBA meisterklubi kohamängudelt välja hooajal 1997-98, kuid tänavu pole sama stsenaariumi kordumine sugugi võimatu.



Spurs jäi läinud ööl 94:104 alla Oklahoma City Thunderile ning vajus läänekonverentsis seitsmendaks. Võitjate eest säras järjekordse kolmikduubliga maha saanud Russel Westbrook (21 punkti, 12 lauapalli, 10 söötu). Spursi resultatiivseimad olid Rudy Gay ja Davis Bertans 14 silmaga.



Kuigi play-off'i pääseb kokku kaheksa meeskonda, pole Spursi (37-29) esikaheksasse jäämine sugugi kindel, sest selja taga on hiilimas kolm meeskonda: Los Angeles Clippers (36-29), Denver Nuggets (36-30) ja Utah Jazz (36-30).



Kui vanameister Pau Gasol üritab Spursiga siiski kohamängudele jõuda, siis tema vennal Marcil Memphises nii hästi ei lähe. Grizzlies kaotas läinud ööl 17. mängu järjest, jäädes 80:114 alla Dallas Mavericksile. Võitjate tulemuslikuim oli Harrison Barnes 25 punktiga, eksperimentaal-koosseisuga Grizzliesele tõi enim punkte JaMychal Green (14).

Mängudeöö parimad sooritused:

Kõik tulemused:

Phoenix Suns - Charlotte Hornets 115:122

Washington Wizards - Miami Heat 102:129

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks 80:114

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 94:104

Orlando Magic - Los Angeles Clippers 105:113