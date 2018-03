Talvel Lätist Walesi kolinud Kevin Kauber avas oma uue koduklubi eest väravaarve, päästes The New Saintsile liigamängus Cardiff Met University vastu viigipunkti.



New Saints jäi kaotusseisu 86. minutil. Viigipunkti päästis neile kolm minutit varem mängu sekkunud Eesti noortekoondislane Kevin Kauber, kes oli täpne mängu 93. minutil. Seisuga 1:1 kohtumine lõppeski.



"Pettumus, et viiki mängisime. Oleksime pidanud võitma, aga ei suutnud ise ära lüüa ja lõpuks avasid hoopis nemad mänguskoori ja lõpus oli õnne, et ühegi tagasi lõime," sõnas Kauber meeskonna videointervjuus. "Olen väga õnnelik, et oma väravatearve klubi eest avasin, kuid tulemus on ikkagi pettumustvalmistav."



"Treener saatis mind väljakule sama sõnumiga nagu alati, et "mine ja löö väravaid". Järgmine mäng tahame kindlasti võita," lausus eestlane lõpetuseks.



