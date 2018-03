Grete Šadeiko ja Robert Griffin III soovivad pulmadeks ligi 6000 dollari väärtuses kingitusi

Eesti mitmevõistleja Grete Šadeiko ja Ameerika jalgpallur Robert Griffin III abielluvad täna Floridas. Teisel pool ookeanit on populaarne pulmadeks soovitud kingid mõnda netikaubamajja üles riputada, et oodatud külalised noorpaari soovitud asjadega aidata saaksid.



Šadeiko ja Griffin III soovisid peaasjalikult sporditarbed, kuid nimekirjast ei puudunud ka kodutehnika, kööginõud ning voodipesu.



Nagu näha, siis šampuse- ja veiniklaasidega on Griffinite peres edaspidi kõik hästi, kuid veeklaasid tuleb noorpaaril ise soetada.



Samamoodi jäid sportlased ilma oma kõige kallimast kingist - 300dollariliselt kohvimasinast, kuid veidi tagasihoidlikum, 187 dollarit maksev aparaat neile siiski soetati. Samamoodi on mikseri ja voodipesu osas edaspidi mure murtud.

Amazoni veebipoes keskenduti rohkem sporditarvetele ning poksikotid, hantlid ning jalgratas on samuti juba nende poole teele pandud.

Täielikku nimekirja saab näha Macy's ja Amazoni veebipoest.