Itaalia jalgpalli kõrgliigas pidas Fiorentina esimese mängu pärast kapten Davide Astori ootamatut surma eelmisel pühapäeval. 31aastane Astori leiti eelmisel nädalal hotellitoast surnuna, põhjuseks südameprobleemid.

Fiorentina alistas täna Benevento Calcio 1:0 ning mängu jagus mitmeid südamlikke hetki. Kohtumine peatati korraks 13. minutil, et Astorit austada - keskkaitsja kandis just särki numbriga 13.

The game comes to a stop in the 13th minute as everyone pays tribute to Davide Astori.



Beautiful 💜 pic.twitter.com/6HPo5P4jrc