Citroeni rallimeeskonna esipiloot Kris Meeke keeras Mehhiko ralli viimase päeva avakatsel auto külili ja kaotas teise koha Hyundai sõitjale Dani Sordole.

Britt sai pealtvaatajate abiga siiski liikuma, aga kaotas Sordole katsel enam kui 35 sekundiga. Kokkuvõttes jääb ta nüüd hispaanlasest maha 25,7 sekundiga ja langes kolmandaks.

Meeke'i intsident:

"Olin just munakivilõigule jõudmas ja auto libises. Ratas läks väliskurvis olnud sügavasse jäärakusse ja auto läks külili," sõnas Meeke ralliraadiole. Tema edu neljandal kohal oleva Andres Mikkelseni ees on küll 23 sekundit, aga et Meeke'i Citroen kaotas kraavisõidu tõttu ka ühe osa tagatiivast, siis pole selles heitluses veel midagi otsustatud.

Mehhiko rallit juhib kahe viimase katse eel Sebastien Ogier, Sordo jääb temast maha 48 sekundiga.