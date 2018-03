"Mul on väga hea meel ja tore on seda intervjuud anda, aga siin on üks probleem," ütles Latvala WRC ametlikus ülekandes pärast seda, kui ta oli korraks läinud 21. katse liidriks.

"Kuulsin ettepanekut, et ma oleks esimene WRC-piloot, kes läks punktikatsel rajale. See pole kohe kindlasti õige käitumine. Me oleme kaheksandal kohal ja nüüd peame minema rajale esimesena? Kui te tahate sellist valikut teha, siis on ka minul oma valik - võin rääkimise lõpetada. Võin sõita ühe ralli nii, et ei räägi mitte midagi. Tahan, et te mõtleksite, mis on aus ja mis mitte," lisas ta.