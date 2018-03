Mõnikümmend minutit hiljem teatas Tänak sotsiaalmeedias, et on sunnitud ralli pooleli jätma. „Hommikul tundus kõik väga hea olevat,“ lausus saarlane pressiteate vahendusel. „Pidamine oli tunduvalt parem kui avapäeval ja see sobis meile. Sellel (11. - toim) katsel keerasin ühe koha peal valesti ja kaotasin ligi kümme sekundit, kuid sellegi poolest üritasime head kiirust näidata.

Ent seitse kilomeetrit enne lõppu ütles turbo lihtsalt üles ja olimegi sunnitud katkestama. Kahjuks on see ralli osa, kuid mul on hea meel, et suutsime oma esimesel kruusarallil olla konkurentsivõimelised.“

Tänak tegi Ogier'd

Paraku oli see viimane, mitte esimene piisk tiimi bossi Tommi Mäkineni kannatustekarikasse. Lappi kihutas 7. kiiruskatsel teelt välja ja Latvala oli sunnitud reedese päeva pärast 8. kiiruskatset akuprobleemi tõttu lõppenuks lugema. Mõlemad jätkasid laupäeval superralli-süsteemis, samamoodi talitas Tänak pühapäeval.

„Mehhiko ralli on olnud meie meeskonna jaoks väga nõudlik,“ sõnas Mäkinen laupäeva õhtul. „Otiga täna hommikul juhtunu oli kõigi jaoks väga suur pettumus. Ta oli ralli võidu eest võitlemiseks heal positsioonil. Peame siinsetest probleemidest õppima ja veel kõvemini edasi töötama.“

Ta lisas: „Oti esitusest on võimalik väga palju positiivset kaasa haarata. Kindlasti on tal veel rohkesti arenemisruumi, kuid fakt, et ta oma esimesel kruusarallil nii head kiirust näitas, on tulevikku silmas pidades väga paljulubav.“

Tänak oli hooaja esimesel kruusarallil kiire, see on fakt. Kümnest katkestamisele eelnenud katsest võitis ta kaks ning oli veel viiel esikolmikus. Aga sellest on vähe abi, kui auto istumise alla ära laguneb. Nagu Mäkinen nentis, õppimist on meeskonnal palju, sest reede esimesel poolel võitlesid kõik kolm Toyota meest mootori ülekuumenemisega. Seetõttu pidid nad välja lülitama süsteemi (ALS), mis tagab, et turbo rakendub gaasi vajutamisel viivitamatult. „Ilma ALSita sõidan nagu tänavasõiduautoga,“ nentis Tänak pärast 5. kiiruskatset.

Toyota hädad näivad eriti nukrad selle taustal, et konkurentide autod töötasid peaaegu laitmatult. Märkimisväärseid probleeme oli vaid Thierry Neuville'il (vt noppeid Mehhiko rallilt) ning korra jupsis Sebastien Ogier' Ford Fiesta starter.

Hea seegi, et pühapäeval rajale naasnud Tänakul õnnestus punktikatse võita ja teenida sealt viis väärtuslikku silma. Kusjuures eestlane ja Neuville tegid sama trikki, mis Ogier Rootsis ehk hilinesid meelega punktikatse starti, et saada parem stardipositsioon.

AND WE HAVE IT!!! 💪👊

5 Extra points from PS!



⏱ SS22 Las Minas 2:



1️⃣ TÄNAK 06:33.1

2️⃣ Neuville +1.4

3️⃣ Ogier +4.7

4️⃣ Latvala +5.1

5️⃣ Mikkelsen +5.1

6️⃣ Loeb +5.9#RallyMexico #WRC #TGR_WRC #GoOtt — Ott Tänak (@OttTanak) March 11, 2018

Ogier võitis karjääri 42. ralli

Mehhiko ralli võtmemomendiks osutusid 14. ja 15. kiiruskatse, mis koristasid tiitlikaitsja Sebastien Ogier' teelt Dani Sordo (Hyundai), kolmeaastase pausi järel WRC sarja naasnud Sebastien Loebi (Citroen) ja Kris Meeke'i (Citroen).

Esimesena ja kõige jõhkramalt kadus pildilt Loeb, kes lõhkus üheksa kilomeetrit enne 14. katse (30,97 km) lõppu rehvi. Rattavahetus neelas ligemale kaks minutit ja kukutas vanameistri esikohalt viiendaks.

Kõigest paar minutit hiljem purunes samas kurvis ka Sordo rehv, kuid hispaanlane otsustas räbalaga edasi kihutada ning kaotas Ogier'le vaid 30 sekundit. Loeb tunnistas hiljem, et rehvivahetus oli viga: „Mu instinkt osutus valeks. Igal juhul oleksime edasi sõites märksa vähem aega kaotanud, aga läks nii.“

14. katse järel jäid võidukonkurentsi kolm meest: Ogier, Meeke (+3,7 sek) ja Sordo (+17,4). Ent seda põnevust ei jagunud kauaks, sest Meeke ja Sordo andsid järgmisel katsel (26,37 km) Ogier'le ära vastavalt 30,7 ja 24,4 sekundit.

Meeke: „Tegin pirueti, pidin läbi tolmu tagasi sõitma ja otsa ümber pöörama. Kaotasime kergelt 30 sekundit. Olen sel nädalavahetusel teinud liiga palju väikseid lolle vigu.“

Sordo: „Ma ei võtnud üldse riske, sest mul on ainult üks varurehv. Pidin sõitma väga aeglaselt.“

Ja nii leidski eelmise viie aasta valitseja Ogier end ootamatult turvalisest eduseisust. Laupäeva lõpuks edestas ta Meeke'i 35,9 ja Sordot 46,8 sekundiga. Tõsi, ka prantslane ise oli tasemel ja võitis teisel täispikal päeval üheksast katsest neli ning oli kolmel teine.

Pühapäev oli Ogier-kaliibriga mehe jaoks puhtalt vormistamise küsimus, kuivõrd kavas oli ainult kolm katset kogupikkusega 46,46 kilomeetrit. Mehe esimesed muljed pärast 42. rallivõitu: „Fantastiline! Mehhiko on minu jaoks väga eriline koht, olen siin neli korda võitnud. Teadsin, et meie võiduvõimalused on seoses teisena startimisega väga pisikised, kuid me ei andnud kordagi alla. Auto oli samuti suurepärane.“

"Fantastic! Every year @RallyMexico is a special place for me. Even though we knew this weekend would be tough, we never gave up and with Julien we did a very strong performance. We also score a few points in the Power Stage, so that's great!" #WRC 🇲🇽 pic.twitter.com/sbP4D49NLw — Sébastien Ogier (@SebOgier) March 11, 2018

Mehhiko ralli

1. Sebastien Ogier (M-Sport) 3:53.58,0

2. Dani Sordo (Hyundai) +1.13,6

3. Kris Meeke (Citroen) +1.29,2

4. Andreas Mikkelsen (Hyundai) +1.48,4

5. Sebastien Loeb (Citroen) +2.34,6

6. Pontus Tidemand (Škoda, WRC2) +10.34,7

...

14. Ott Tänak (Toyota) +1:02.52,8



Punktikatse: 1. Tänak 6.33,1, 2. Ogier +0,4, 3. Jari-Matti Latvala (Toyota) +1,3, 4. Thierry Neuville (Hyundai) +1,4, 5. Mikkelsen +2,9.