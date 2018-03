Täna sai selgeks võrkpalli Balti liiga põhiturniiri võitja ja sellega ühes finaalturniiri toimumispaik. Esimesena lõpetas põhiturniiri liigas esimest aastat mängiv Saaremaa VK, kes alistas viimases kohtumises võõrsil 3:0 (27:25, 30:28, 25:17) Jelgava Biolarsi. Finaaltuniir peetakse Kuressaares 23.-24. märtsil. Selgeks said ka veerandfinaalide paarid ja Eesti meistrivõistluste asetused.

Saaremaa kogus 26 mänguga 69 punkti. Teiseks jäi Pärnu, kes lõpetas põhiturniiri 68 punktiga. Kolmanda koha kindlustas juba laupäeval Bigbank Tartu, neljandaks jäi Jekabpilsi Luši ja viiendaks Selver Tallinn. Kuuendana pääses play-offi Rakvere VK, seitsmendana RTU/Robežsardze ning viimasena Jelgava.

Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni, veerandfinaalide kuupäevad on 15. ja 17. märts, vajadusel toimub 18. märtsil otsustav kohtumine (kõrgema asetusega meeskonna kodusaalis). Veerandfinaali pääsevad kaheksa paremat meeskonda ja veerandfinaalpaarid moodustuvad vastavalt põhiturniiri kohtadele: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6., 4 . vs 5.

Veerandfinaalide paarid: Saaremaa vs Jelgava, Pärnu vs RTU, Bigbank Tartu vs Rakvere ning Jekabpils vs Selver Tallinn.