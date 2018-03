Inglismaa jalgpalli meistriliigas alistas Tottenham võõsil 4:1 Bournemouthi ja tõusis tabelis kolmandale kohale.

Bournemouth läks küll Junior Stanislasi 7. minuti väravast juhtima, aga 35. minutil suutis Dele Alli viigistada. Lõuna-Korea staari Heung-min Soni 62. ja 87. minuti tabamused viisid Tottenhami oma teed ja esimesel lisaminutil vormistas lõppskoori Serge Aurier.

Tänases teises mängus oli Londoni Arsenal 3:0 üle Watfordist ja lõpetas kolmemängulise kaotusteseeria.

Inglismaa meistritiitli poole liigub Manchester City. 29 mänguga on nad kogunud 78 punkti ja edu Manchester Unitedi ees on 13 silma. Tottenham tõusis 61 punktiga kolmandaks, Ragnar Klavani koduklubi Liverpool langes 60 punktiga neljandaks. Viies on Londoni Chelsea 56 punktiga. City jälitajatel on üks mäng rohkem peetud.