Lapsi ja koeri on üsna raske sassi ajada. Aga tõlkes võib alati üht-teist kaduma minna. Prantsumaa kõrgliigas Tourcoingu satsis võrkpalli mängiv Martti Juhkami andis hiljuti kohalikule ajalehele intervjuu. Lõbu oli laialt, kui artiklis mainiti, et mehel on kaks tütart. Tegelikult tal lapsi ei ole. On hoopis kaks paganama nunnut koera.

Kolme ja poole aastane Benny ning paar aastat noorem Ricky on nagu sukk ja saabas. Peale oma põhiülesande – olla inimese parimad sõbrad! – on nad ka teineteise suurimad semud. Martti ja tema elukaaslane Liis kartsid teist kutsut võttes, et võib-olla hakkavad kaks valget karvapallikest omavahel jagelema, kuid läks sootuks vastupidi.

„Nad on tõesti parimad sõbrad, ei saa teineteiseta hakkamagi,“ muigab Juhkami.

Sellised silmapaarid vaatavad Martti Juhkamile igal hommikul vastu. Vasakul Benny, paremal Ricky. (Erakogu)

Kõigepealt saabus perre Benny, seda Liisi initsiatiivil. Sobivat tõugu otsiti pikalt, lõpuks jäi toona Austrias Innsbruckis elanud paarile silma malta koer ehk peenema nimega malta bichon. Egas midagi, aeti masinale hääled sisse, sõideti Tšehhi ning toodi kutsikas koju. Muideks, ka Ricky on Tšehhist pärit.