Ent mis järgnes? Selle asemel, et enda tehtu üle rõõmu tunda ja keskenduda järgmisele rünnakule, kummardus Eelmäe vastase kohale ja plaksutas tolle näo ees demonstratiivselt. Tagatipuks astus ta sama demonstratiivselt Mirkovicist üle.

Laupäeval said taas kokku viimase poolteise aastakümne meie kõige vingemad korvpallimeeskonnad Tartu Ülikool ja BC Kalev/Cramo. Mäng oli taas pingeline tuline, kahjuks jäi seda varjutama üks vahejuhtum.

Mõni hetk hiljem näitas telepilt, kuidas Kalevi peatreener Donaldas Kairys Eelmäele midagi ütles – ilmselt küsis, mida too endast õige mõtleb; või et mehed nii ei tee. Tehnilise vea sai küll Kairys, aga ka Eelmäe käitumine oli tehnilist väärt – ehkki temale seda ei vilistatud.

Eelmäe on sel hooajal olnud tubli. Ta kerkis sügisel komeedina Tartu noorte mängijate seast oma mitmekülgsusega esile. Hea sportlane peabki olema ka parajalt ülbe, aga see ülbus tuleb suunata positiivsetesse ja võistkonnale tulu toovatesse asjadesse. Vastase töötlemine käib mängu juurde, aga seda tehakse teistmoodi, mitte avalikult ebaväärikalt käitudes.

Korvpallis on vastasepoolsele ebameeldivale käitumisele või provotseerimisele olemas väga lihtsad vastused: võta pall ja viska korvi; võta lauapall; anna kaaslasele hea sööt; tee vaheltlõige või võta vastaselt pall ära – nii nagu talitas Eelmäe; blokeeri vastase vise; meelita temalt viga välja. Ja nii edasi. Vääritu käitumine seevastu ei aita võidu saavutamisele kuidagi kaasa.

Võimalik, et selles või mõnes eelmises mängus oli Eelmäe ja Mirkovici vahel toimunud mõni intsident või sõnavahetus. Midagi pole parata, niisugused asjad tuleb unustada ega mitte võtta järgmisse olukorda kaasa.

Meistriliiga mäng on toode, mida jälgib kohapeal ja interneti vahendusel tuhandeid silmapaare. Sealhulgas lapsed, kellele meistriliiga mängijad peavad olema eeskujuks.

Hendrik Eelmäe, palun ära rohkem tee niimoodi! Teised sportlased, ärge samuti tehke! Spordiareenil tahab igaüks võita, aga seda on võimalik saavutada ka ausa mängu reegleid järgides, ennast ja vastast austades!

Eelmäel on head eeldused ja loodetavasti on tal korvpallis suur tulevik. Küll tahaks näha, et ta tegutseb edaspidi fair play vaimus.