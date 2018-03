Eile lõppenud Mehhiko ralli viimase, punktikatse võitnud Ott Tänak kommenteeris võistluse lõpetuseks, et viimase päeva kõik kaardid pandigi sellele katsele.

"Meil polnud midagi kaotada ja tahtsime neid viit punkti. Auto töötas tõeliselt hästi, tundsin end mugavalt ja sain julgelt sõita," ütles Tänak Toyota pressiteate vahendusel.

"Loomulikult pole ma ralli kokkuvõttes tulemusega rahul, sest üritasime võita, kuid pikk hooaeg on ees ja üldine minek on hea. Sõitsin selle autoga esimest korda kruusal, õppisime palju ja näeme palju kohti, kus saame areneda."

Toyota boss Tommi Mäkinen märkis, et keeruline nädalavahetus lõppes positiivsel toonil: "Päeva kõigi kolme katse võitmine tähendas suurt boonust ja Ott teenis punktikatsel väärt punkte. Oli tore näha, et tema auto töötas nagu peab: tiim tegi eelmise päeva vea kõrvaldamisel head tööd. Ka Jari-Matti Latvala näitas häid aegu ja nautis sõitmist. Muidugi on kahju, et nädalavahetus tõi kaasa tehnilisi probleeme, kuid tänase valguses vaatame järgmise etapi poole positiivselt."

MM-sari jätkub aprilli alguses Korsikal.